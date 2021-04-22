جهاز آخر من Honor يشق طريقه في عالم الهواتف الحديثة

خطت Honor خطوة أخرى في سباقها للحصول على مراكز متقدمة في عالم الأجهزة الذكية، وأعلنت عن هاتف مزود بتقنيات جيدة سعره نحو 200 دولار.

ويأتي هاتف play 5 active الجديد بتصميم مميز وهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج أبعاده (165.2/75/9.2) ملم، ووزنه 191 غ.

وجهز الهاتف بشاشة IPS بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الجديد لهذا الجهاز معالج MеdiaTek Helip P35 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات IMG PowеrVR GE8320.

youtube/OTRY Official

كما حصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+5+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

youtube/REC Anything

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وجهزته Honor بننظام تشغيل "أندرويد-10"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: 3dnews