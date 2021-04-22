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جهاز آخر من Honor يشق طريقه في عالم الهواتف الحديثة

العالم الرقمي و Social media

جهاز آخر من Honor يشق طريقه في عالم الهواتف الحديثة
youtube/OTRY Official
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خطت Honor خطوة أخرى في سباقها للحصول على مراكز متقدمة في عالم الأجهزة الذكية، وأعلنت عن هاتف مزود بتقنيات جيدة سعره نحو 200 دولار.

ويأتي هاتف play 5 active الجديد بتصميم مميز وهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج أبعاده (165.2/75/9.2) ملم، ووزنه 191 غ.

وجهز الهاتف بشاشة IPS بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الجديد لهذا الجهاز معالج MеdiaTek Helip P35 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات IMG PowеrVR GE8320.

جهاز آخر من Honor يشق طريقه في عالم الهواتف الحديثة
youtube/OTRY Official

كما حصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+5+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

جهاز آخر من Honor يشق طريقه في عالم الهواتف الحديثة
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وجهزته Honor  بننظام تشغيل "أندرويد-10"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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