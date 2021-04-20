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"واتس آب" تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيقات "واتس آب" أن الخبراء عالجوا ثغرتين كانتا موجودتين في برمجيات تطبيقاتها.

وأشارت الشركة إلى "أن الثغرتين اللتين كانتا في برمجياتها القديمة قد تمت معالجتهما، وليس هناك سبب للاعتقاد حاليا بأنه قد تم إساءة استخدامهما على الإطلاق".

وجاء هذا البيان من الشركة عقب التحذيرات التي أطلقتها وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، ونبهت فيها مستخدمي تطبيقات "واتس آب" من وجود بعض نقاط الضعف في التطبيقات من الممكن أن تؤدي إلى خرق بيانات حساسة.

وتبعا للتقارير التي صدرت CERT-In سابقا فإن "الثغرات اكتشفت في برامج تطبيقات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة أندرويد في الإصدارات التي سبقت الإصدار 2.21.4 .18، وفي برمجيات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة iOS  في الإصدارات ما قبل إصدار v2.21.32".

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ومن جهته قال المتحدث باسم "واتس آب" حول الموضوع: "واتس آب سيظل آمنا، والتشفير التام بين الطرفين أثناء الاتصالات مستمر في العمل، ونحن نعمل بانتظام مع باحثين أمنيين لتحسين الطرق العديدة التي نحمي بها تطبيقنا ورسائل المستخدمين، وكما هو معتاد في منتجات البرامج، فقد عالجنا خطأين كانا موجودين في برمجياتنا القديمة، وليس لدينا سبب للاعتقاد بأنه قد جرت إساءة استخدامهما أو استغلالهما".

المصدر: gadgets

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