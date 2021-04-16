DJI تكشف عن "كاميرتها الطائرة" الجديدة

أزاحت عملاقة صناعة الدرونات الصغيرة DJI الستار عن طائرتها المسيرة الجديدة المخصصة لمحبي التصوير.

وتأتي DJI Air 2S كنموذج معدل عن درونات Mavic Air 2، لكنها جهزت بكاميرا بدقة 20 ميغابيكسل قادرة على التعامل مع تقنيات Hyperlight و HDR.

ويمكن للكاميرا توثيق لقطات بدقة (5472/3078) بيكسل بمعدل 24 و25و30 إطارا في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، فضلا عن أنها قادرة على تقريب اللقطات بمعدل X8 أثناء توثيق الفيديوهات.

وحصل الدرون على بطارية داخلية بسعة 3500 ميلي أمبير تكفيه ليحلق لمدة 31 دقيقة بالشحنة الواحدة، وعلى قرص تخزين داخلي للبيانات بسعة 8 غيغابايت، ونظام خاص يسمح له باكتشاف الدرونات القريبة لتفادي الاصطدام بها، فضلا عن تقنيات تحكم حديثة تسمح بتوجيهه عن بعد لمسافات تصل إلى 12 كلم.

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ويمكن شراء النسخة العادية من هذا الدرون مع بطارية وشاحن ووحدة تحكم DJI RC-N1 و3 مجموعات من المراوح بسعر 999 دولارا ، كما يمكن الحصول عليه مع حزمة Fly More Combo التي تضم 3 بطاريات و4 فلاتر وحقيبة كتف خاصة ، و4 مجموعات من المراوح، بسعر 1299 دولارا.

المصدر: ixbit