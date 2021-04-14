مايكروسوفت تتحدى آبل بحواسب محمولة متطوّرة وأنيقة

كشفت شركة مايكروسوفت بشكل رسمي عن مواصفات حواسبها الأحدث من فئة Surface التي صممتها لتنافس حواسب Macbook الجديدة من آبل.

وتأتي حواسب Surface Laptop 4 بهياكل أنيقة متينة وخفيفة الوزن مصنوعة من الألومينيوم، وبنموذجين مجهزين بشاشات لمسية بمقاس 13.5 و15 بوصة.

النموذج الاكبر من هذه الحواسب حصل على شاشة بمقاس 15 بوصة أبعادها "3:2" ودقة عرضها (2496/1664) بيكسل، وجهز بنوعين من المعالجات: معالجات Intel Core i7-1185G7 من جيل Tiger Lake، ومعالجات AMD Ryzen 7 4980U كتلك الموجودة في حواسب Zen 2.

أما النموذج الثاني الأصغر حجما فأتى بشاشة لمسية بمقاس 13.5 بوصة أبعادها "3:2" أيضا، دقة عرضها تعادل (2256/1504) بيكسل، وجهز بمعالجات Core i7-1185G7 من Intel ومعالجات Ryzen 7 4980U من AMD.

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وتبعا لمايكروسوفت فإن المعالجات والتقنيات الجديدة التي حصلت عليها هذه الحواسب زادت من معدلات توفير استهلاك الطاقة فيها بشكل كبير مقارنة بحواسب Surface السابقة، فنماذجها بمقاس 13.5 التي حصلت على معالجات AMD ستكفيها البطارية لتعمل 19 ساعة بالشحنة الواحدة أما نماذج نفس القياس بمعالجات إنتل فستعمل لـ 17 ساعة، والنماذج بمقاس 15 بوصة المجهزة بمعالجات AMD ستكفيها البطارية للعمل 17.5 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، أما تلك المجهزة بمعالجات إنتل فستعمل 16.5 ساعة بالشحنة الواحدة.

وحصلت جميع نسخ Surface Laptop 4 المزودة بمعالجات إنتل على ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، أما تلك التي حصلت على معالجات AMD فأتت بذواكر 16 غيغابايت.

المصدر: 3dnews