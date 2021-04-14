آبل تعقد حدثها التقني الجديد قريبا

حددت شركة آبل العشرين من أبريل الجاري موعدا لعقد حدثها التقني Spring Loaded الذي ستكشف فيه عن مجموعة من التقنيات والإلكترونيات الحديثة.

وتبعا لمستخدمي أجهزة آبل فإن المساعد الصوتي Siri قد أشار إلى أن الحدث سيعقد في التاريخ المذكور في كاليفورنيا، وللحصول على معلومات إضافية حوله يمكن التوجه إلى مواقع الشركة الرسمية على الإنترنت.

ويتوقع أن يكشف الحدث تبعا للعديد من المحللين عن جيل جديد من أجهزة iPad، كون التسريبات أشارت إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 — Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

ومن بين هذه الحواسب قد يكون iPad Pro بنسخته الأحدث التي ستزود بمعالجات Apple M1 التي حصلت عليها أجهزة MacBook التي طرحت أواخر العام الفائت، وسيحصل على شاشة بمقاس 12.9 بوصة تعمل مع تقنيات mini-LED الموفرة للطاقة.

كما يفترض أن يكشف الحدث أيضا عن نماذج جديدة من حواسب iPad Mini مجهزة بشاشات بمقاس 8.5 أو 9 بوصة حوافها أرق من تلك الموجودة في شاشات حواسب iPad Air الحالية، وعن حواسب محمولة جديدة من فئة Mac مجهزة بشاشات تدعم تقنيات mini-LED بمقاس 14 و16 بوصة.

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وكانت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية قد ذكرت أيضا أن آبل قد تعلن عن أجهزة التتبع الجديدة AirTags العام الجاري، والتي ظهرت إشارات لبرمجياتها في بعض نسخ أنظمة iOS التجريبية.

المصدر: 4pda