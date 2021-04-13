مايكروسوفت تجعل أنظمة ويندوز في الحواسب أكثر عملية وفائدة للمستخدمين

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إدخال تعديلات على أنظمة "ويندوز-10" المخصصة للحواسب، لجعل هذه الأنظمة أكثر عملية وتسهيل وصول المستخدم للأمور التي تهمه.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة التجريبية لهذه الأنظمة والتي وفرتها الشركة لبعض المطورين تتضمن إعدادات إضافية تمكن المستخدم من تخصيص حاسبه تبعا لاهتماماته، فعلى سبيل المثال سيكون بإمكانه ضبط الجهاز لاستعماله للألعاب الإلكترونية، أو تخصيص الحاسب للتواصل مع العائلة واستعماله من قبل أشخاص محددين فقط، استعمال الجهاز للأعمال المدرسية، أو ضبطه ليكون أكثر ملاءمة للاستخدام لمشاهدة الفيديوهات وتصفح مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

Leet build secrets (1/?)

Device Usage now finally works, here's how it looks pic.twitter.com/eVSGTm8pnc — Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2021

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن واجهات الاستخدام في أنظمة "ويندوز-10" ستحصل على تعديلات ستسمح للمستخدم بتخصيص شريط المهام وأيقوناته تبعا لاهتماماته، كما أن مربع البحث في قسم "My interests" سيكون بالإمكان ضبطه ليظهر للمستخدم أهم الاخبار أو المعلومات عن الصفحات والمواقع التي يهتم بها.

blogs.windows.com

وستحصل الأنظمة المذكورة على ميزات إضافية لضبط الشاشة وضبط نوعية عرضها للصور والفيديوهات بشكل يساعد على توفير الطاقة في الحاسب لتكفيه البطارية لمدة أطول من العمل، كما ستظهر ميزات ستحسن دعم الشاشات لتقنيات HDR .

blogs.windows.com

وبالإضافة إلى كل ما سبق ستتحسن إعدادات ضبط الكاميرا في الحواسب لمنح المستخدمين إمكانيات أكبر للتحكم بسطوع وألوان الصور أثناء مكالمات الفيديو.

المصدر: 3dnews