هاتف مميز بسعر منافس لشبكات 5G من نوكيا

أعلنت نوكيا عن مواصفات هاتفها الأحدث X20 الذي صممته ليكون من بين أبرز الهواتف الذكية المنافسة في سوق أجهزة 5G.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168.9/79.7/9.1) ملم، ووزنه 220 غ.

أما الشاشة فيه فأتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وترددها 90 هيرتزا.

كما يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

youtube/ Tech Spurt

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وحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+5+2+2) ميغابيكسل، وهي كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعاره في الأسواق فستكون نحو 350 يورو.

المصدر: ixbit