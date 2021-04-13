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تطبيق جديد من سامسونغ يحوّل آيفون إلى جهاز شبيه بأجهزة Galaxy!

العالم الرقمي و Social media

تطبيق جديد من سامسونغ يحوّل آيفون إلى جهاز شبيه بأجهزة Galaxy!
youtube/Como é, Como faz
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أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق تطبيق جديد سيقدم لمستخدمي هواتف آيفون تجربة فريدة لاختبار آلية عمل هواتفها العاملة بأنظمة أندرويد.

ومن خلال تطبيق iTest المذكور سيكون بإمكان مستخدم هاتف آيفون الحصول على واجهة تشغيل افتراضية شبيهة بواجهات iTest الموجودة في هواتف سامسونغ الذكية، ودون الحاجة ليتخلى عن نظام تشغيل هاتفه الأساسي.

وعبر الواجهة المذكورة سيصبح صاحب الهاتف قادرا على التعرف على آلية عمل أنظمة أندرويد، وعلى استكشاف متجر تطبيقات Galaxy الخاص بسامسونغ، والتعرف عى تطبيق Samsung Camera بكل خصائصه التي تتمتع فيها كاميرات هواتف سامسونغ الحديثة، والتعرف على الألعاب التي يهواها مستخدمو أجهزة  Galaxy.

تطبيق جديد من سامسونغ يحوّل آيفون إلى جهاز شبيه بأجهزة Galaxy!
4apk

بعد الحصول على هذا التطبيق أيضا سيحصل أصحاب هواتف آيفون على إشعارات تبين لهم الأشياء المثيرة  والعملية في آليات واجهات هواتف سامسونغ، كما سيوفر التطبيق فرصة للتعرف على التطبيقات المرتبطة  بسماعات Galaxy Buds وساعات Galaxy Watch.

تطبيق جديد من سامسونغ يحوّل آيفون إلى جهاز شبيه بأجهزة Galaxy!
4apk
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وللحصول على التطبيق يمكن التوجه إلى موقع www.itest.nz، وتوجيه كاميرا الهاتف إلى مربع الرمز الإلكتروني الظاهر على الشاشة والذي سيوجه الهاتف إلى مصدر التحميل المباشر.

المصدر: 4pda

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