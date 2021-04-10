غوغل تنقل الهواتف والأجهزة الذكية إلى عالم الواقع المعزز!

أعلنت شركة غوغل أنها بدأت باختبار تقنيات جديدة عبر منصة WebXR التي ستمنح مستخدمي الأجهزة والهواتف الذكية إمكانيات مذهلة للتمتع بما حولهم في عالم الواقع المعزز.

وقالت غوغل في تدوينة لها حول الموضوع "الواقع المعزز والافتراضي يمنحاننا إمكانية تغيير الواقع من حولنا، تجمع WebXR بين هاتين التقنيتين لجعلهما أكثر ملاءمة وسهولة للمستخدمين على نطاق واسع".

وأشارت الشركة إلى أن هدفها من هذه التجارب هو جعل التقنيات أكثر فائدة في الحياة العملية ، وتمكين المستخدمين العاديين من استعمالها لغايات تعليمية أيضا.

ومن بين الميزات التي استعرضتها غوغل لمنصتها مؤخرا هي ميزة Sodar، والتي تمكّن مستخدم الهاتف أو الجهاز الذكي من قياس المسافة بينه بين الآخرين في أي مكان للحفاظ على التباعد الاجتماعي في زمن انتشار الاوبئة على سبيل المثال.

أما الميزة الثانية Measure Up فتمكن صاحب الهاتف من استعمال كاميرا جهازه لحساب أبعاد ومساحة أي جسم يراه حوله، ودون أن يلجأ لأدوات القياس التقليدية.

والميزة الثالثة التي تدعى Floom تمكن مستخدم الهاتف من اكتشاف كوكب الأرض بطريقة ممتعة، إذ تظهر له ما يقع على الجانب الآخر من الكوكب من المكان الذي يوجد فيه.

إقرأ المزيد

كما تخطط غوغل لإضافة تقنية Picturescape إلى تطبيق مكتبة الصور في الهواتف ليتمكن المستخدم من مشاهدة صوره بتقنيات الواقع المعزز.

وأشارت غوغل إلى أن أي مستخدم بإمكانه الاستمتاع بهذه التقنيات شريطة أن يملك جهاز أندرويد يدعم أحدث نسخة من متصفح Chrome يمكنه من خلالها زيارة الموقع الرسمي لـ WebXR.

المصدر: 4pda