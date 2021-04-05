 
مباشر

غوغل تغير سياسة عمل التطبيقات في هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

غوغل تغير سياسة عمل التطبيقات في هواتف أندرويد
pexels.com/Lisa Fotios
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q48l

أعلنت شركة غوغل أنها ستزيد من خصوصية بيانات هواتف أندرويد بسياسة أكثر تشددا ستتبعها تجاه التطبيقات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإنه واعتبارا من الخامس من مايو المقبل ستبدأ باتباع سياسة جديدة ستحسن خصوصية بيانات مستخدمي الهواتف عبر تحديد قدرات التطبيقات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه واعتبارا من التاريخ المذكور لن يتمكن مطورو البرامج والتطبيقات المخصصة لأنظمة Android 11 من تحميل تطبيقات في متجر Google Play مزودة بوظيفة QUERY_ALL_PACKAGES، أي أن تطبيقاتهم لن يسمح لها بسهولة بمعرفة البيانات التي تتعلق بباقي التطبيقات الموجودة في أجهزة المستخدمين، حيث تعتبر غوغل "أن هذه الميزة حساسة وتطلب أذونات خاصة".، ولن تتمكن سوى تطبيقات معينة من الاستفادة منها.

إقرأ المزيد
"إنستغرام" تحذّر مستخدمي تطبيقها من رسائل مباشرة تتيح للهاكرز اختراق حساباتهم

ومن المفترض أن يسمح لبعض التطبيقات المراقبة فقط بالوصول إلى البيانات المذكورة، والتي منها برامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة الذكية وبعض تطبيقات إدارة الملفات والمتصفحات التي يتطلب عملها ذلك الأمر.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة التي استغرقت من غوغل وقتا طويلا للإقدام عليها من المفترض أن تزيد من خصوصية بيانات المستخدمين، لا سيما أن بعض مطوري التطبيقات كانوا يستغلون بياناتهم لأغراض شخصية قد تتعلق بسياسة الإعلانات الموجهة أو التي تستهدف توجهات أصحاب الهواتف.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا