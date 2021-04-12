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غوغل عازمة على إطلاق هاتف جديد لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

غوغل عازمة على إطلاق هاتف جديد لشبكات 5G
youtube/TT Technology
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أعلنت شركة غوغل أنها تخطط لإطلاق هاتف جديد من أسرة Pixel مخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وردا على الشائعات التي أطلقت حول تخليها عن إطلاق هاتف جديد لشبكات 5G قالت غوغل في مدونة لها على الإنترنت "لم يتم إلغاء هاتف Pixel 5a 5G، الجهاز سيكون متاحا في اليابان والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، وسيتم الإعلان عنه في نفس الفترة التي كشف فيها عن هواتف Pixel السنة الماضية".

وكون غوغل كانت قد أعلنت عن أجهزة Pixel 4A في أغسطس العام الفائت فإن التوقعات تشير إلى ظهور هواتف Pixel 5a 5G في نفس الشهر من السنة الحالية، لكن طرح هذه الأجهزة سيكون محدودا بالبلدين اللذين ذكرا في تقرير الشركة على الأقل في مراحل البيع الأولى.

وأتى رد الشركة حول إطلاق جيلها الجديد من الهواتف على الأخبار التي وردت حول فكرة إلغاء طرح هذه الأجهزة، والتي نشرها موقع Android Central مستندا إلى تغريدة من المدون الشهير " Jon Prosser".

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وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن هاتف Pixel 5a المنتظر من غوغل من المفترض أن يحصل على شاشة  OLED بمقاس 6.2 بوصة، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على واجهته الخلفية، وكاميرا أساسية ثنائية العدسة.

المصدر: ixbit

 

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