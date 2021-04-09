غوغل تكشف عن بعض أجهزتها الذكية القادمة

تتطلع عيون عشاق التقنية إلى الأجهزة الذكية التي ستكشف عنها غوغل قريبا، والتي ستكون من بينها هواتف وسماعات وحواسب محمولة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل قد أرسلت مؤخرا للراغبين بالاشتراك في حدث Google I/O 2021 التقني الذي سيعقد في مايو القادم، رسائل تضم صورا تبين أبرز الأجهزة الجديدة التي ستكشف عنها خلال الحدث.

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ومن أكثر ما لفت انتباه مستلمي الرسائل هو سماعات Pixel Buds A التي ستكون نسخة رخيصة الثمن نسبيا مقارنة بسماعات غوغل اللاسلكية الحالية، وحيث يفترض أن يكون سعرها أقل من 100 دولار.

وتظهر السماعات في حافظة بلاستيكية صغيرة بيضوية الشكل تقريبا مثبت على واجهتها الأمامية مؤشر الشحن الضوئي الصغير.

3dnews

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كما بينت الرسائل أن غوغل تستعد لإطلاق هاتف جديد سيحمل اسم Pixel 5A وسيكون نسخة أرخص ثمنا على الأغلب من هواتف Pixel الحالية، إضافة إلى مساعد منزلي ذكي مجهز بشاشة توفر إمكانية التواصل عبر الفيديو ومشاهدة الفيديوهات.

المصدر: 3dnews