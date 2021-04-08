تطبيق Zoom يصل أجهزة Portal TV الذكية

أعلنت شركة "فيسبوك" أن أجهزة Portal TV الذكية للتواصل عبر الفيديو باتت قادرة على دعم تطبيق Zoom الشهير .

وأشارت الشركة في بيان لها مؤخرا أن الأجهزة المذكورة باتت توفر للمستخدمين إمكانية دعم Zoom و GoToMeeting أي أنها ستكون مثل أجهزة Portal المحمولة و Portal Mini و Portal Plus من هذه الناحية وستمكن المستخدمين من الاستفادة منها بشكل أفضل.

وقالت فيسبوك في تدوينة لها على الإنترنت "الآن بات بإمكانك استخدام Zoom مع أكبر شاشة لديك في المنزل، ويمكنك العمل على أريكتك أو في مكتبك، يتضمن ذلك الانضمام إلى الغرف الفرعية لتبادل الأفكار في مجموعات أصغر ، وتكامل التقويم لمساعدتك على البقاء على اطلاع بجدولك الزمني، ومشاركة الشاشة لتحسين التعاون عن بعد، والخلفيات الافتراضية لتحسين تجربتك بشكل عام".

إقرأ المزيد

والمميز في تجربة استعمال أجهزة Portal TV لمكالمات الفيديو عبر Zoom هو أن الأجهزة مزودة بكاميرات ذكية تتبع حركة المستخدم لتبقيه ضمن إطار الصورة، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات لفلترة المكالمات من الضوضاء، والأهم من كل ذلك هو أن متلقي المكالمة سيستمتع بصورة واضحة على أي شاشة كبيرة موصولة مع جهازه.

وتعمل "فيسبوك" على تطوير ميزات أجهزة Portal بشكل ملحوظ لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين لها، فالعام الفائت أضافت Netflix لأجهزة Portal TV، كما أتاحت لأجهزة Portal Mini التي صدرت عام 2019 إمكانيات الاتصال عبر واتس آب.

المصدر: 4pda