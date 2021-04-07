Yahoo تتخلى عن إحدى أقدم منصاتها الإلكترونية!

أعلنت Yahoo مؤخرا عن نيتها التخلي عن منصة " Answers" التي تعتبر من أقدم منصاتها على الشبكة العنكبوتية.

وأشارت الشركة في تدوينة رسمية لها مؤخرا إلى أنها تنوي إغلاق منصة Yahoo Answers اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، أي أن المستخدمين لن يتمكنوا من اعتماد هذه المنصة لطرح الأسئلة والحصول على أجوبة ومعلومات تخص المواضيع التي تهمهم.

وأوضحت Yahoo أنها لن تستقبل طلبات الانضمام إلى المنصة المذكورة بعد الـ 30 من أبريل الجاري، وأن المشتركين في هذه المنصة والراغبين في الحصول على بياناتهم ومحتواهم الخاص هناك سيكون بإمكانهم تنزيل هذا المحتوى حتى 30 يونيو المقبل.

Goodbye to Yahoo Answers, a haven for the confused. https://t.co/cWXyMUoOUBpic.twitter.com/Txyg3l3Trq — The New York Times (@nytimes) April 6, 2021

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وجاء في التدوينة المتعلقة بهذا الأمر "أطلقنا Yahoo Answers منذ 16 عاما لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على الاتصال ومشاركة المعلومات وطرح الأسئلة والإجابة عنها حول مجموعة متنوعة من الموضوعات وإنشاء مجتمع عالمي لتبادل المعرفة... قررنا التركيز على أمورأخرى غير المنصة بعد أن أصبحت أقل شعبية، ونريد تحويل مواردنا للتركيز على المنتجات التي تخدم الاعضاء بشكل أفضل.. شكرا لك على المساهمة في Yahoo Answers - نحن فخورون بمساعدتك على التواصل مع مجتمع Yahoo والتعلم منه على مدار الستة عشر عامًا الماضية".

المصدر: 3dnews