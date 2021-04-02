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مايكروسوفت تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها للهواتف الذكية

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها للهواتف الذكية
youtube/REC Anything
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تخلّت شركة مايكروسوفت عن تطبيق Cortana المخصص للهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي iOS وأندرويد.

وحول هذه الموضوع قالت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي "كما كنا قد أعلنا في يوليو الفائت فإننا سنتخلى عن دعم تطبيق Cortana في أجهزة Android و iOS، لكن مساعدنا الذكي سيواصل تطوره كمساعد ذكي إنتاجي".

وجاء في المدونة أيضا "اعتبارا من 31 مارس 2021 لن يعمل محتوى تطبيق Cortana في الأجهزة المحمولة كما من قبل، لكنه سيتمر في العمل مع الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز، وستتم مزامنة تذكيرات Cortana والقوائم والمهام تلقائيًا مع تطبيق Microsoft To Do الذي يمكن تحميله في الهاتف مجانا.

مايكروسوفت تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها للهواتف الذكية
support.microsoft

ويرى الخبراء أن مايكروسوفت قررت التخلي عن هذا التطبيق في الأجهزة الذكية بعد أن لاحظت أنه لم يلق الرواج المطلوب منه، ولم يحقق الغاية التي كانت ترجوها في تأمين اتصال سلس لتلك الأجهزة مع الحواسب العاملة في أنظمة ويندوز، فضلا عن أن الكثيرين من مستخدمي الأجهزة الذكية يفضلون الاعتماد على مساعد غوغل الصوتي أو مساعد "سيري" الذي طورته آبل.

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وبالرغم من إعلانها عن تخليها عن تطبيق Cortana للهواتف إلا أن مايكروسوفت أشارت إلى أنها ستواصل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ليستمر مساعدها الصوتي في العمل مع الحواسب على أكمل وجه.

المصدر: ixbit

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