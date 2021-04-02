 
مباشر
عاجل
طهران: بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها سنوقف خطواتنا المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي

سامسونغ تسعى لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف!

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تسعى لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف!
youtube/TechTalkTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3g1

سرّبت بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أخبارا تشير إلى أن سامسونغ تنوي تغيير سياساتها في تطوير الهواتف الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن "سامسونغ سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف تشبه بفكرتها فكرة الشاشات التي أعلنت عنها شركة إل جي خلال حدث CES 2021".

ويرى المحلللون أن تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة التي ستجمع قدرات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

وحول الموضوع قال تشوي كوون يونغ، نائب رئيس شركة Samsung Display: "إن شاشات سامسونغ القابلة للف من المفترض أن تظهر العام الجاري، وإن سامسونغ تسعى لتوسيع ريادتها في سوق الشاشات القابلة للطي أيضا من خلال شاشات متوسطة وصغيرة الحجم من هذا النوع".

إقرأ المزيد
إل جي تطرح أول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للف!
إل جي تطرح أول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للف!

وتجدر الإشارة إلى سامسونغ لم تكن السباقة في هذا المجال، فأواخر العام الفائت استعرضت Oppo  هاتف X 2021 الذي صممته ليكون أول هاتف بشاشة قابلة للف في العالم.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا