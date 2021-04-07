أبرز ما يميز هاتف Redmi 9 بأسعاره المنافسة من Xiaomi

منذ أن أطلقت Xiaomi هواتف Redmi 9 بقيت هذه الأجهزة على قائمة الهواتف الأكثر مبيعا في أسواق العالم لمواصفاتها الجيدة وأسعارها التي تتراوح ما بين 130 و150 دولارا.

وتأتي هواتف Redmi 9 بهياكل محمية من الماء والغبار أبعادها (163.3/77/9.1) ملم، تزن 198 غ، ومحمية بزجاج Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشات هذه الأجهزة فجاءت IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، معدل ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذه الأجهزة معالجات Mediatek Helio G80 المطورة بتقنية 12 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 و64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، أما معالجات الرسوميات فيها فأتت من نوع Mali-G52 MC2.

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وجهزتها Xiaomi بكاميرات أساسية رباعية العدسة بدقة (13+8+5+2) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 لقطة في الثانية، وكاميرات أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة لمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda