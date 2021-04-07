ميزات قد يجهلها الكثيرون في هواتفHonor وهواوي

تحوي هواتفHonor وهواوي الذكية العديد من الميزات والإعدادات التي يجهلها البعض، والتي من شأنها استعمال هذه الأجهزة أسهل وأكثر عملية.

ومن بين أبرز الميزات التي تحويها بعض الهواتف الحديثة لهاتين العلامتين التجاريتين هي ميزة التحكم بدقة عرض الشاشة للصور والفيديوهات، والتي من شأنها أن تساعد في ترشيد استهلاك طاقة البطارية في الهاتف في حال كان المستخدم يرغب باستخدام هاتفه لفترة أطول خارج المنزل، ويمكن التحكم بهذه الميزة من خلال قائمة إعدادات الشاشة في هذه الأجهزة.

أما الميزة العملية الأخرى في هذه الأجهزة فهي التحكم بالإطار الصغير المحيط بالكاميرا الأمامية المثبتة على الشاشة وتحديد أبعاده على واجهة العرض بالطريقة التي تناسب المستخدم.

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وتضم إعدادات عرض واجهات التشغيل في هذه الأجهزة أيضا ميزات للتحكم بمقاسات عرض الواجهة لجعلها أكبر على سبيل المثال عند مشاهدة الفيديوهات أو الصور.

كما يمكن لأصحاب هذه الهواتف أيضا التحكم بأحجام الكتابات التي تظهر على أجهزتهم لتكون مناسبة للرؤية بشكل أفضل.

ومن بين أبرز الميزات التي توفرها أنظمة تشغيل هذه الأجهزة هي ميزة تسمح بصنع واجهتين أو أكثر من نفس التطبيق، لاستعمال هذه الواجهات مع حسابات مختلفة ضمن الهاتف أو الجهاز الذكي الواحد.

المصدر: 4pda