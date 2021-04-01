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Xiaomi تطرح سوارها الذكي الأحدث بمواصفات مميزة وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطرح سوارها الذكي الأحدث بمواصفات مميزة وأسعار منافسة
youtube/ Rozetked
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أعلنت عملاقة صناعة الإلكترونيات Xiaomi عن بدء بيع سوار Mi Smart Band 6 في العديد من الأسواق العالمية.

ويأتي Mi Smart Band 6 بشريط مطاطي مجهز بفتحات للتحكم بمقاس قطره يناسب جميع المستخدمين من مختلف الأعمار، فضلا عن أنه مقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير 5 ATM ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.56 بوصة تستعرض أكثر من 130 واجهة تشغيل.

وجهز هذا السوار بحساسات خاصة لقياس معدل نبضات قلب المستخدم، وبـ 30 نظاما لمتابعة النشاط البدني لصاحبه مثل عدد الخطوات التي يمشيها يوميا أو المسافات التي يقطعها أثناء الجري أو ركوب الدراجة الهوائية.

كما جهز هذ السوار بمستشعرات خاصة قادرة على قياس معدلات الأوكسجين في الدم، وأنظمة لمراقبة معدلات النوم اليومية، وحصل على بطاريات تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة.

Xiaomi تطرح سوارها الذكي الأحدث بمواصفات مميزة وأسعار منافسة
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وستطرح منه نسختان، نسخة عادية سيكون سعرها نحو 45 دولارا، ونسخة مجهزة بشرائح NFC للدفع الإلكتروني قد يصل سعرها إلى 60 دولارا تقريبا.

ويأتي طرح هذا السوار تزامنا مع إطلاق Xiaomi لهاتفين ذكيين بمواصفات مميزة جدا، أحدهما هاتف قابل للطي جهز بكاميرات بدقة 108 ميغابيكسل.

المصدر: ixbit

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