بقدرات تصوير ممتازة.. Xiaomi تطلق هاتفها الأول القابل للطي

كشفت شركة Xiaomi عن Mi Mix Fold، أول هاتف قابل للطي أنتجته لينافس أفضل الهواتف من نفس الفئة في الأسواق.

ويتميز هذا الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك محمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وبشاشة أساسية داخلية مرنة من نوع OLED بمقاس 8.1 بوصة، دقة عرضها (2480/1860)، وأبعادها "4:3"، ومعدل سطوعها 600 شمعة /م تقريبا، ومجهزة بتقنيات Dolby Vision HDR.

وعلى الواجهة الخارجية للهاتف توجد شاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2520/840) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا، يمكن الاعتماد عليها كشاشة أساسية في حال عدم الرغبة بفتح هيكل الهاتف، أو كشاشة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 888 المتطور من كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايات، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت.

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كما جهزته Xiaomi ببطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأربعة مكبرات صوت من Harman Kardon، وكاميرا أساسية بدقة

(108+13) ميغابيكسل.

المصدر: ixbit