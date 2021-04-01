"إنستغرام" ينافس TikTok بميزة جديدة

حصلت التطبيقات الخاصة بـ "إنستغرام" على ميزة جديدة لتصوير الفيديوهات تنافس الميزات الموجودة في TikTok.

وتبعا للقائمين على "إنستغرام" فإن ميزة Reels Remix الجديدة تتيح للمستخدمين تحميل فيديوهات تفاعلية جديدة بجانب فيديوهات لمستخدمين آخرين، أي أن مبدأ عملها شبيه بمبدأ عمل خدمة Duet في TikTok.

وتعتبر "إنستغرام" أن إطلاقها للميزة الجديدة سيشجع مستخدميها على تسجيل فيديوهات أكثر حيوية، كما سيتيح لهم فرصة إضافية للتفاعل مع المستخدمين الآخرين وفيديوهاتهم.

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وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على مستخدمي تطبيقات "إنستغرام" التوجه إلى قائمة فيديوهات Reels، ومن ثم خيار " Make Remix"، وبعدها تسجيل فيديو جديد أو تحميل فيديو موجود للتعديل عليه، كما يمكن للمستخدم التحكم بالأصوات الموجودة في الفيديو التابع له والفيديو الذي يريد دمجه مع فيديو لمستخدم آخر.

ويمكن للمستخدمين تفعيل ميزة Remix لتعمل مع جميع الفيديوهات الجديدة التي سيصنعونها عبر خدمات Reels في "إنستغرام"، أما بالنسبة لفيديوهات Reels الأقدم فيتطلب الأمر تفعيل الميزة مع كل فيديو على حدة.

المصدر: 4pda