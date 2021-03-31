ما الذي سيكشف عنه حدث WWDC من آبل هذا العام

أعلنت شركة آبل أن حدث WWDC 2021 سيعقد عبر الإنترنت في الفترة الممتدة ما بين 7 و11 يونيو القادم.

وبالرغم من أن الحدث سيعقد عبر تقنيات أون لاين للحد من التجمعات ومنع انتشار الجائحة إلى أن التوقعات تشير إلى مفاجآت كبيرة سيحملها معه لعشاق منتجات آبل.

ومن أبرز ما قد تكشف عنه آبل خلال هذا الحدث سيكون نظام iOS 15 المتوقع أن يأتي لهواتف آيفون بتغييرات تتعلق بشكل واجهات التشغيل وأيقونات التطبيقات، فضلا عن أنه سيحسن قدرات تطبيق FaceTime.

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كما ينتظر أن تعلن الشركة عن أنظمة watchOS 8 المخصصة لساعاتها الذكية، حيث ذكرت آبل على صفحاتها الرسمية أن هذا النظام سيحمل ميزات جديدة تتعلق بشكل واجهات التشغيل والتحكم بالساعات عبر الأوامر الصوتية.

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ويتوقع أن يظهر خلال الحدث أيضا نظام macOS 12 الجديد الذي سيركز على الحواسب المجهزة بمعالجات М1 من آبل، والذي سيمنح الحواسب المحمولة عددا من الميزات الجديدة مثل تطبيق Wallet، وميزة تعتمد Touch ID لنظام المصادقة الثنائية لفتح الملفات أو بيانات الحاسب، فضلا عن ميزات أمان جديدة، وميزات لزيادة التحكم بواجهات التشغيل في الأجهزة.

المصدر: 4pda