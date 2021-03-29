آبل تطوّر ساعات ذكية بشاشات مرنة!
سجلت شركة براءة اختراع جديدة لتطوير ساعات ذكية مميزة ستحصل على شاشات مرنة ومواصفات فريدة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن براءة الاختراع الجديدة التي سجلتها آبل في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، تهدف إلى تطوير ساعة ذكية تضم حزاما مرنا يثبت على معصم اليد، وعلى طول الحزام من المفترض أن توجد شاشة مرنة ستكون أكبر من شاشات الساعات الذكية التقليدية.
وتشير وثائق براءة الاختراع إلى أن كوابل توصيل مصفوفات LED للإضاءة في هذه الساعة ستكون موجودة ما بين الشاشة وجسم الحزام الحامل لها، كما أن جسم الحزام سيحوي البطارية و المستشعرات الإلكترونية الأخرى والمعالج.
ومن المفترض أن تكشف آبل عن التصميم الأولي لهذه الساعات في سبتمبر العام الجاري، خلال مؤتمر ستستعرض فيه مجموعة جديدة من أجهزتها الذكية.
وكانت مواقع مهتمة بشؤون التقنية قد ذكرت مؤخرا أن آبل تعمل أيضا على تطوير نماذج جديدة من ساعات Apple Watch، ستجهزها بهياكل وشاشات محمية بشكل كبير من الصدمات عبر طبقات من المطاط وزجاج مقاوم للخدوش، لتكون هذه الساعات مناسبة للرياضيين وعشاق المغامرات في الطبيعة أو الذين يعملون في بيئات أو ظروف قاسية.
المصدر: 3dnews