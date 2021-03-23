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سوني تكشف عن تقنيات مهمة لمحبي منصات PlayStation

العالم الرقمي و Social media

سوني تكشف عن تقنيات مهمة لمحبي منصات PlayStation
pexels.com/cottonbro
صورة تعبيرية
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كشفت شركة سوني عن مواصفات أذرع التحكم الجديدة التي تطورها لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي من أصحاب منصات PlayStation الشهيرة.

وبالنظر للصور والتصاميم التي نشرتها الشركة لأذرع PSVR 2 نلاحظ أن كل ذراع حصلت على قبضة مفرغة كروية الشكل وعلى المقبض الموجود داخلها توجد أزرار متحركة وثابتة تشبه تلك الموجودة في قبضات PlayStation التقليدية الحالية.

وتبعا للمطورين في سوني فإن الأذرع الجديدة حصلت على تقنيات خاصة محسنة لزيادة تفاعل القبضات مع شدة اللمس لمنح اللاعبين شعورا أكثر بالواقعية مع ألعاب الواقع الافتراضي، فضلا عن عن أن كل قبضة مجهزة بحساسات خاصة مثبتة أسفلها قادرة على رصد حركات اليدين ونقلها إلى الخوذ التي تثبت على الرأس لتحويل هذه الحركات إلى حركات افتراضية مشابهة داخل اللعبة.

وزودت القبضة اليمنى من PSVR 2 على زر "x" وزر الدائرة وزر متحرك كما في قبصات PlayStation، أما القبضة اليسرى فحصلت على زر متحرك وزري المربع والمثلث وزر التشغيل.

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وبحسب Hideaki Nishino المبرمج والمطور لمنصات PlayStation في سوني فإن النماذج الاولية من هذه الأذرع ستختبر قريبا مع المطورين، وسيشكل إطلاقها قفزة نوعية في عالم تقنيات الواقع الافتراضي.

المصدر: 4pda

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