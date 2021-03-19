تقرير يحث مستخدمي أندرويد على الانتباه لأمر واحد قبل تنزيل أي تطبيق من متجر "غوغل بلاي"

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أندرويد بشأن أمان التطبيقات التي يقومون بتنزيلها من متجر "غوغل بلاي"، وحثوهم على الانتباه إلى تلك التي تطلب أذونات كثيرة جدا.

ويعد أندرويد أحد أكثر البرامج استخداما في العالم، حيث يعمل أكثر من ملياري جهاز بنظام التشغيل من غوغل.

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وبالنسبة لقاعدة المستخدمين العالمية الضخمة هذه، فإن أفضل مكان لتنزيل التطبيقات على جهاز أندرويد هو متجر "غوغل بلاي" (Google Play)، مع إحصائيات من Statista تقول في عام 2020 وحده إنه كان هناك أكثر من 108 مليارات عملية تنزيل من المتجر الإلكتروني، وهذا عدد مذهل.

ولكن كما يعلم عشاق أندرويد الذين يراقبون أخبار الأمن السيبراني عن كثب، غالبا ما يصدر الخبراء تنبيهات حول تطبيقات متجر "غوغل بلاي" الخطيرة للحذر منها.

وأبلغ موقع "إكسبريس" البريطاني هذا الأسبوع، عن كيفية قيام غوغل مؤخرا بحظر 10 تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" والتي تبين أنها محملة ببرامج ضارة يمكنها سرقة الأموال من جهاز الضحية.

وفي الإطار نفسه، كشف موقع CyberNews عن دراسة تبحث في أفضل التطبيقات في متجر "غوغل بلاي" والتي تطلب أذونات خطيرة.

وحلل البحث أفضل 1020 تطبيق أندرويد تم العثور عليها في متجر "غوغل بلاي" بناء على عدد عمليات التثبيت.

ومن هذا الحجم الضخم للعينة، وجد CyberNews أن أكثر من الثلث (36%) من التطبيقات التي تم تحليلها أرادت استخدام كاميرا جهاز أندرويد.

ويمكن أن يؤدي تمكين هذا الإذن إلى تأثيرات ضارة إذا اكتشف المهاجم هذا الأمر، ومن ثم استخدم الكاميرا لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

ووجدت الدراسة أيضا أن ثلث تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعا ترغب في تتبع موقع المستخدم، بينما يريد واحد من كل 5 تسجيل المحادثات الهاتفية للمستخدم. في حين أن واحدا من كل عشرة (8%) من تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعا على متجر "غوغل بلاي" طلب أذونات لإجراء مكالمات مباشرة إلى جهات اتصال الهاتف الخاصة بالمستخدم.

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ولم يذكر تقرير CyberNews أسماء أي تطبيقات على وجه التحديد، لكنهم قالوا إن فئات التطبيقات التي طُلبت فيها الأذونات الأكثر خطورة هي تطبيقات الاتصال ونمط الحياة والخرائط والتنقل.

وفي معرض حديثهم عن النتائج التي توصلوا إليها، قال فريق CyberNews: "إن النسبة المئوية للتطبيقات التي تطلب بلا داع وصولا غير مقيد إلى أماكن وجود المستخدم واستخدام الأجهزة والاتصالات مقلقة للغاية، إن لم تكن مرفوضة".

وبالتالي حذر الخبراء من التطبيقات التي تطلب قدرا كبيرا من الوصول إلى البيانات، كونها تسمح بحدوث العديد من الجرائم الإكترونية.

وقدم موقع الويب أيضا نصائح حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالبقاء في مأمن من التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، بينها تجنب التطبيقات التي تطلب الكثير من الأذونات، وتلك التي تحمل توقيع مطورين لم تسمع عنهم.

المصدر: إكسبريس