خطر آخر يهدد متصفحات Chrome

أعلنت شركة غوغل منذ مدة عن معالجة عدة ثغرات برمجية كانت تهدد بيانات مستخدمي متصفحها عبر أنظمة Windows و Mac و Linux، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية على ما يبدو.

وتبعا لبعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والبرمجيات فإن باحثين ومختصين في أمن المعلومات والبرمجة تمكنوا مؤخرا من اكتشاف ثغرة برمجية إضافية في برمجيات متصفحات Chrome يمكن أن تستغل بطريقة تشبه التي استغلت مع برمجيات "ساعة الصفر" لاختراق بيانات الحواسب.

ويشير خبراء التقنية إلى أن الثغرة التي تحمل رمز CVE-2021-21193 توصف بأنها خلل خطير من الممكن أن يستهدف البرمجيات المفتوحة المصدر التي طورها مبرمجو Chrome بالتعاون مع خبراء من مايكروسوفت وفيسبوك وعدد من الشركات التقنية الأخرى.

ومن جهتها اعترفت شركة غوغل بوجود الثغرة المذكورة وأشارت إلى "أن المعلومات حول هذه الثغرة والتفاصيل البرمجية المرتبطة بها لن يتم الإعلان عنها حاليا حتى تطلق تحديثات لمتصفح Chrome تعالج المشكلة وتحمي بيانات المستخدمين، أي كما جرت العادة عند اكتشاف ثغرات برمجية خطرة سابقا".

إقرأ المزيد

وكانت غوغل قد صححت بداية العام الجاري ثغرتين برمجيتين كانتا من الممكن أن تهددا أمن بيانات مستخدمي متصفحاتها، أول ثغرة حملت رمز CVE-2021-21166 اكتشفها مبرمجو Microsoft Browser Vulnerability Research، والثانية حملت رمز CVE-2021-21148 كانت تهدد برمجيات JavaScript .

المصدر: 4pda