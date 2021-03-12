Oppo تتحدى هواوي بهاتف ذي قدرات تصوير ممتازة

كشفت شركة Oppo رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث Find X3 Pro الذي يتوقع له أن يكون أقوى منافس لهواتف هواوي الحديثة.

ويتميز الجهاز بهيكل ذي تصميم مميّز، واجهته الخلفية مصنوعة بالكامل من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.6/74/8.3) ملم، ووزنه 193 غ.

أما الشاشة فيه فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة أبعادها "20:9"، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 525 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسرعة كبيرة بفضل معالجه المتطور من نوع Qualcomm Snapdragon 888 المبني بتقنية 5 نانومتر، وذواكر الوصول العشوائي التي أتت بسعة 12 غيغابايت.

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وزودته Oppo بذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.2، ومعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأساسية في هذا الجهاز فجاءت رباعية العدسة بدقة (50+50+13+3) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews