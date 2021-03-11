آسوس تطلق أحد أفضل الهواتف الذكية في العالم!

تتحضر شركة آسوس لإطلاق ROG Phone 5 Ultimate الذي طورته ليكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي ستشهدها أسواق العالم العام الجاري.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار أبعاده (172.8/77.3/10.3) ملم، يزن 238 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 144 بيكسلا، ومغطاة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus المتين.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، هي أكبر ذواكر من هذا النوع طرحت للهواتف الذكية حتى الآن.

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كما جهزته آسوس بذواكر تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات ROG UI، ومعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل قادرة على التعامل مع تقنيات HDR.

المصدر: فيستي