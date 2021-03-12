منافس جديد لساعات سامسونغ الذكية

أعلنت شركة Mobvoi عن نموذجها الأحدث من الساعات الذكية التي طورتها لتنافس نماذج Galaxy Watch المطروحة حاليا في الأسواق .

وتأتي ساعات TicWatch Pro S الجديدة بتصميم معدل عن ساعات TicWatch Pro S، وهيكل أساسي دائري الشكل بقطر 45 ملم، محاط بهيكل من المعدن المتين المقاوم للصدمات سماكته 12.6 ملم، وحصلت هياكلها على مقاومة ممتازة للماء ليتمكن مستخدمها من استعمالها تحت الماء أيضا.

وجهزت هذه الساعة بشاشة AMOLED تعمل مع تقنيات خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، ومعالج Snapdragon 2100، وفيها ذاكرة داخلية 8 غيغابايت، أي ضعف حجم الذاكرة الداخلية في ساعات Mobvoi الذكية السابقة، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

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وجهزت بحساسات لقياس معدلات نبضات قلب المستخدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني مثل معدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، إضافة إلى واجهات تشغيل متنوعة تناسب أذواق مختلف المستخدمين من كافة الأعمار، أما سعرها في الأسواق فسيكون نحو 260 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews