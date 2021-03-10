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Dell تكشف عن أحدث حواسبها المتطورة

العالم الرقمي و Social media

Dell تكشف عن أحدث حواسبها المتطورة
youtube/REC Anything
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أعلنت شركة Dell أنها تتحضر لإطلاق حاسبها المتطور الجديد المخصص للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحاسب الجديد من فئة G15 سيأتي بتصميم مميز، وهيكل مطلي بمواد خاصة صديقة للبيئة، وبألوان هي Obsidian Black و Dark Shadow Gray و Phantom Gray with Speckles و Spector Green with Speckles.

أما الشاشة في هذا الجهاز فستكون بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1085) بيكسل، وترددها 360 هيرتزا، وتعتمد تقنيات خاصة لحماية العينين من ضرر الأشعة الزرقاء.

Dell تكشف عن أحدث حواسبها المتطورة
youtube/REC Anything
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ولم تذكر الشركة المصنعة مواصفات المعالجات الأساسية التي ستأتي في هذا الجهاز، لكن التسريبات تشير إلى أن معالجات الرسوميات فيه ستكون من نوع NVIDIA GeForce RTX 30.

وسيزوّد الحاسب أيضا بلوحة مفاتيح خاصة تسهل التحكم بالألعاب الإلكترونية، ومجهزة بنظام إضاءة داخلي، كما سيضم هيكله منافذ USB Type-A ومنافذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: ixbit

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