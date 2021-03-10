Dell تكشف عن أحدث حواسبها المتطورة

أعلنت شركة Dell أنها تتحضر لإطلاق حاسبها المتطور الجديد المخصص للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحاسب الجديد من فئة G15 سيأتي بتصميم مميز، وهيكل مطلي بمواد خاصة صديقة للبيئة، وبألوان هي Obsidian Black و Dark Shadow Gray و Phantom Gray with Speckles و Spector Green with Speckles.

Dell G15 5515



R7 5800H + RTX 3060



There could be other SKUs https://t.co/Rbmoan9tF6 — _rogame (@_rogame) March 3, 2021

أما الشاشة في هذا الجهاز فستكون بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1085) بيكسل، وترددها 360 هيرتزا، وتعتمد تقنيات خاصة لحماية العينين من ضرر الأشعة الزرقاء.

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ولم تذكر الشركة المصنعة مواصفات المعالجات الأساسية التي ستأتي في هذا الجهاز، لكن التسريبات تشير إلى أن معالجات الرسوميات فيه ستكون من نوع NVIDIA GeForce RTX 30.

وسيزوّد الحاسب أيضا بلوحة مفاتيح خاصة تسهل التحكم بالألعاب الإلكترونية، ومجهزة بنظام إضاءة داخلي، كما سيضم هيكله منافذ USB Type-A ومنافذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: ixbit