منصات Xbox تحصل على متصفح جديد

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار نسخ تجريبة جديدة من متصفح Edge خصصتها لتعمل مع منصات Xbox لألعاب الفيديو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نسخة Microsoft Edge الجديدة هي نسخ تعتمد على برمجيات Chromium، طورت خصيصا لتحل محل نسخ EdgeHTML من Edge والتي طرحت سابقا لمنصات Xbox.

وأهم ما سيوفره المتصفح الجديد لمالكي منصات Xbox هو وصول جيد لخدمات Stadia للألعاب التي طورتها غوغل، وإمكانية أفضل في التعامل مع خدمات Skype، فضلا عن أنه سيعالج العديد من الأخطاء البرمجية التي طرحت لمنصات الألعاب المذكورة سابقا.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

كما سيؤمن المتصفح للمستخدمين أيضا إمكانية ترتيب علامات التبويب بشكل عمودي، فضلا عن جميع الخدمات التي كانت مطروحة في نسخ Edge السابقة.

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وتسعى مايكروسوفت في الفترة الأخيرة لتطوير وتحديث إمكانيات تطبيقاتها وبرمجياتها بشكل ملحوظ، إذ أضافت تعديلات واسعة على تطبيقات Office كما زادت من ميزات تطبيق Teams الشهير للتواصل عبر الفيديو.

المصدر: ixbit