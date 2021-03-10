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منصات Xbox تحصل على متصفح جديد

العالم الرقمي و Social media

منصات Xbox تحصل على متصفح جديد
pexels.com/Anthony Подписаться Сообщение
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بدأت شركة مايكروسوفت باختبار نسخ تجريبة جديدة من متصفح Edge خصصتها لتعمل مع منصات Xbox لألعاب الفيديو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نسخة Microsoft Edge الجديدة هي نسخ تعتمد على برمجيات Chromium، طورت خصيصا لتحل محل نسخ EdgeHTML من Edge والتي طرحت سابقا لمنصات Xbox.

وأهم ما سيوفره المتصفح الجديد لمالكي منصات Xbox هو وصول جيد لخدمات Stadia للألعاب التي طورتها غوغل، وإمكانية أفضل في التعامل مع خدمات Skype، فضلا عن أنه سيعالج العديد من الأخطاء البرمجية التي طرحت لمنصات الألعاب المذكورة سابقا.

كما سيؤمن المتصفح للمستخدمين أيضا إمكانية ترتيب علامات التبويب بشكل عمودي، فضلا عن جميع الخدمات التي كانت مطروحة في نسخ Edge السابقة.

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وتسعى مايكروسوفت في الفترة الأخيرة لتطوير وتحديث إمكانيات تطبيقاتها وبرمجياتها بشكل ملحوظ، إذ أضافت تعديلات واسعة على تطبيقات Office كما زادت من ميزات تطبيق Teams الشهير للتواصل عبر الفيديو.

المصدر: ixbit

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