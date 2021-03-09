آبل تتخلى عن أجهزة iMac Pro التقليدية!

كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة آبل بدأت تحضيراتها للتخلي عن حواسب iMac Pro بتصاميمها التقليدية.

وتبعا للملومات المتوفرة فإن الشركة توقفت عن إنتاج حواسب iMac Pro بتصميمها الحالي المعروف، استعدادا لإطلاق نماذج جديدة من هذه الأجهزة.

ومن جهتها أشارت آبل إلى أن حواسب iMac Pro المتوفرة على مواقعها الرسمية والتي تأتي بالنسخة التقليدية بسعر 5000 دولار تقريبا، ستباع حتى نفاد الكميات المتوفرة.

وأوضحت الشركة أن حواسب iMac المجهزة بشاشات 27 بوصة هي الأكثر طلبا من قبل عملائها المهتمين بالأجهزة ذات الأداء الممتاز، لكنها تسعى لتوفير مزيد من الإمكانيات عبر أجهزة iMac Pro.

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وتجدر الإشارة إلى أن حواسب iMac Pro التي أطلقتها آبل صيف العام الماضي وفّرت للمستخدمين ميزات وأداء جبارا بفضل معالجات Intel Core i9 من الجيل العاشر، وذواكر الوصول العشوائي التي وصلت سعاتها إلى 128 غيغابايت، وأقراص التخزين الداخلية التي بلغت سعاتها 8 تيرابايت، فضلا عن معالجات الرسوميات الممتازة مثل 10 Gigabit Ethernet والشاشات عالية الدقة بمقاس 27 بوصة.

المصدر: ixbit