جهاز مميز آخر ينضم لأسرة حواسب Dell

قررت شركة Dell تعزيز أسهمها في سوق الحواسب المحمولة هذا العام بعدة نماذج من الأجهزة المميزة التي تلبي احتياجات جميع المستخدمين.

ومن أبرز الحواسب التي استعرضتها الشركة مؤخرا جاء Laatitude 9420 الذي حصل على هيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من البلاستيك والالومينيوم، وجهز بتقنيات تساعد على استخدامه كحاسب محمول أو حاسب لوحي بنفس الوقت.

وجهز هذا الحاسب بشاشات لمسية بمقاس 14 بوصة يمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول إلى أداة مميزة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات أو تصفح الإنترنت، دقة عرضها تعادل (2560/1600) أو (1920/1080) بيكسل.

كما دعمتها Dell بتقنية SafeShutter المميزة التي تساعد على التحكم بكاميرا الويب لتغلق عدستها تلقائيا أثناء عدم استعمالها.

ويضمن الأداء الممتاز لهذه الحواسب معالجات Core i7 من إنتل، ومعالجات رسوميات Intel Xe، وذواكر وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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ويمكن لهذه الأجهزة العمل مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية والاتصال بشبكات 5G بفضل شرائح موديم متطورة من نوع Qualcomm Snapdragon X20 و X55.

المصدر: ixbit