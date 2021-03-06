هواتف اجتمعت فيها مواصفات لم تشهدها أية أجهزة ذكية أخرى!

أعلنت Nubia التابعة لشركة ZTE عن أسرة هواتف جديدة ضمت مواصفات لم تجتمع في أية أجهزة ذكية من قبل.

ومن بين أبرز الأجهزة التي كشف عنها جاء هاتف Red Magic 6 Pro الذي يحتوي على شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة معدل ترددها يصل إلى 165 هيرتزا، ويمكن للمستخدم التحكم بهذا المعدل تبعا لحاجته لاستعمال الجهاز إما مع الإنترنت أو ألعاب الفيديو، أما دقة الشاشة فبلغت (2400/1080) بيكسل.

والأهم مما سبق هو أن الجهاز اجتمع فيه معالج Snapdragon 888 المتطور مع ذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 18 غيغابايت، وهي أكبر ذاكرة LPDDR5 يحصل عليها هاتف حتى الآن.

كما جهز هذا الهاتف بشرائح موديم خاصة تمكّنه من العمل بسرعة كبيرة مع شبكات 5G، وحصل هيكله على مراوح تبريد خاصة بمعدل دوران 20000 دورة في الدقيقة تمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستعمال المطول للجهاز بكامل قدراته.

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وحصل الهاتف أيضا على ذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض.

المصدر: ixbit