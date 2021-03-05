بكاميرا 108 ميغابيكسل.. شركة Xiaomi تعلن رسميا عن أحدث هواتف Note لديها

كشفت شركة Xiaomi رسميا عن مواصفات أجهزة Redmi Note 10 التي صممتها لتكون من بين الهواتف الذكية الأكثر تطورا لهذا العام.

ومن بين أبرز النماذج لهذه الهواتف جاء Redmi Note 10 Pro الذي حصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Snapdragon 732G، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.

وجهزته الشركة بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5020 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعيىة العدسة بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيطرح الهاتف في أسواق العالم بدءا من 8 مارس الجاري بأسعار تتراوح ما بين 279 و299 دولارا.

المصدر: 4pda