"واتس آب" في الحواسب يحصل على ميزة مهمة

أشارت صحيفة Engadget نقلا عن مصادر في الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتس آب" إلى أن التطبيق المخصص للحواسب حصل على ميزة مهمة.

وتبعا للصحيفة إن مستخدمي "واتس آب" في الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows و Mac بات بإمكانهم الآن استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وتوفر الميزة لمستخدمي الحواسب حاليا إمكانية عرض واجهات اتصال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بالوضعين الأفقي والعمودي، وعرض هذه الواجهات أمام واجهات التطبيقات الأخرى المفتوحة في أجهزتهم.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoUpic.twitter.com/PgCl76Mn7U — WhatsApp (@WhatsApp) March 4, 2021

ويمكن لمستخدمي أنظمة Mac و Windowsحاليا إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بين شخصين فقط حاليا، ومن المنتظر أن يطور "واتس آب" هذه الإمكانيات لمستخدمي الحواسب مستقبلا ليكونوا قادرين على إجراء المكالمات الجماعية.

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وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "واتس آب" كانوا قد أعلنوا عن اختبار هذه الميزة عند عدد محدود من مستخدمي الحواسب نهاية العام الفائت، كما أشاروا إلى اختبار ميزات جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الحواسب من شأنها زيادة حماية أمن البيانات.

المصدر: نوفوستي