ميزات أمان جديدة تظهر في "واتس آب" المخصص للحواسب

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ربط حساب التطبيق بمتصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب أصبح أكثر أمانا مع ظهور ميزات جديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبرمجين بدأوا باختبار ميزة "المصادقة البيومتيرية" لتفعيل اقتران تطبيق "واتس آب" بين الهاتف والحاسب، أو وصل التطبيق بمتصفح الويب، أي أن أصحاب الهواتف بات بإمكانهم إلغاء قفل التطبيق عبر هواتفهم بالاعتماد على بصمة الإصبع أو الوجه من خلال هاتفهم قبل إقرانه بتطبيق سطح المكتب، ما سيوفر حماية إضافية للبيانات.

وسيتم تمكين الميزة الجديدة مع هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة iOS 14 أو نسخ iOS الأحدث، وعبر تقنيات iOS أو Face ID، وكذلك مع أي جهاز ذكي يعمل بنظام أندرويد ويدعم تمكين المصادقة البيومترية، وستكون هذه الميزة اختيارية لأصحاب هذه الأجهزة إذ يمكن تفعيلها أو تعطيلها بأي وقت.

ومن المفترض أن تصل هذه الميزة إلى المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن ظهورها تبعا للقائمين على "واتس آب" لا يعني أن التطبيق سيجمع البيانات البيومترية للمستخدمين، بل ستكون هذه البيانات محمية برموز موجودة في أجهزة المستخدم فقط، وتستخدم فقط لإلغاء قفل التطبيق.

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وكانت الشركة المسؤولة عن "واتس آب" قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها بدأت باختبار نسخة من تطبيقها المخصص للحواسب، ستوفر للمستخدمين إمكانية إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال التطبيق، الأمر الذي افتقده مستخدمو "واتس آب" عبر الحواسب لسنوات.

المصدر: 3dnews