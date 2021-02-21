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موتورولا تكشف عن منافس آخر لهواتف هواوي

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تكشف عن منافس آخر لهواتف هواوي
youtube/Trakin Tech
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كشفت شركة موتورولا في الهند مؤخرا عن هاتف ذكي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف هواوي المتوسطة الفئة.

ويأتي هاتف Moto E7 Power الجديد بهيكل مضاد للماء والغبار وفق معايير IP52 ، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة أبعادها  "20:9".

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G25 SoC، وذواكر وصول عشوائي 2 أو 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 او 64 غيغابايت قابلة للتوسيع  عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

كما جهزته موتورولا بنظام تشغيل Android 10، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.

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أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2)ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وستطرح نسخ هذا الهاتف في الأسواق أواخر الشهر الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 105 و115 دولارا.

المصدر: ixbit

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