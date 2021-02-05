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سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف مميز آخر لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف مميز آخر لشبكات 5G
youtube/Rolling Tech
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سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالهاتف القادم الذي ستطرحه سامسونغ ليعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف Galaxy A52، وسيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيتمتع الهيكل بمقاومة ممتازة للماء والغبار.

وستكون أبعاد هيكل الهاتف المنتظر (159.9/75.1/8.4) ملم، أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.46 بوصة، بأبعاد "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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ومن المفترض أن يزود Galaxy A52 5G بكاميرا ثلاثية العدسة فيها مستشعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.0، أما سعره في الأسواق فسيكون  460 يورو تقريبا.

المصدر: 4pda

 

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