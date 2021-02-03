سامسونغ تعلن عن هاتف مميز ورخيص الثمن

كشفت شركة سامسونغ عن النسخة الجديدة من هواتف Galaxy A02، والتي ستطرح بمواصفات جيدة وسعر منافس يبلغ 100 دولار تقريبا.

ويأتي هاتف Galaxy A02 (2021) الجديد بهيكل بسيط التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك المقاوم للصدمات، مجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

وزود الهاتف بشاشة مقاسها 6.5 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، وفيها فتحة Infinity-V مخصصة لكاميرا السيلفي.

ويعمل A02 الجديد بمعالج МТ6739W تردده 1.5 غيغاهيرتز، وبذواكر وصول عشوائي 2أو 3 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 أو64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وحصل الهاتف أيضا على تقنيات Dolby Atmos لتحسين توزيع ونوعية الأصوات، وعلى نظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات One UI 2، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى أنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbit