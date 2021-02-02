ميزة جديدة تظهر في "يوتيوب"

بدأ القائمون على منصة "يوتيوب" الشهيرة باختبار ميزة جديدة قد تلقى تفاعلا كبيرا بين المستخدمين وصناع المحتوى على المنصة.

وتوفر ميزة Clips التي تختبر حاليا بصورة محدودة إمكانية توثيق مقاطع صغيرة من فيديوهات البض المباشر، تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 60 ثانية، وإمكانية إعادة نشر هذه المقاطع أو مشاركتها مع الآخرين.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



More info: https://t.co/5fJyorxjrjpic.twitter.com/DVWNQ2BoEx — Lester (@Chen) January 28, 2021

وعند دخول المستخدم إلى قناة معينة تدعم الميزة الجديدة سيلاحظ شعار Clips أسفل الفيديو، وبالضغط عليه سيقوم بتحديد مقطع معين من الفيديو، وبهد الضعط على خيار Share Clip سيتمكن من مشاركته عبر رابط URL.

وتوفر هذه الميزة تبعا لخبراء التقنية إمكانيات كبيرة لصناع المحتوى كون الكثيرين لا يرغبون بإعادة نشر مقاطع الفيديو الطويلة، أو يفضلون توثيق قسم منها فقط لهدف تعليمي أو حتى دعائي أو لصنع مقطع قصير لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

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ويعمل القائمون على "يوتيوب" على اختبار العديد من الميزات الجديدة التي ستجعل منصته أكثر فائدة للمستخدمين وأصحاب القنوات، ومن الميزات الجديدة التي بدأ اختبارها ميزة "الإعلانات الصوتية"، كما يفترض أن تحصل المنصة أيضا على ما يسمى بـ "قوائم الموسيقى الديناميكية" التي تساعد المؤلفين على الترويج لمؤلفاتهم الموسيقية.

المصدر: 3dnews