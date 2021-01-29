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ميزة مهمة تظهر في تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو

العالم الرقمي و Social media

ميزة مهمة تظهر في تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو
youtube/REC Anything
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بات تطبيق Teams من أكثر التطبيقات استخداما للتواصل عبر الفيديو في الأشهر الماضية، لذا قررت مايكروسوفت دعمه بميزات إضافية لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

وأشارت مايكروسوفت عبر صفحاتها الإلكترونية الرسمية إلى أن Teams بدأ باختبار ميزة مهمة جديدة تدعى Live Captions، مهمتها جعل التواصل بين الناس أسهل عبر تقنيات الفيديو.

وبتفعيل هذه الميزة يقوم التطبيق بتحويل الكلام إلى عبارات نصية تظهر للمستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو، ما يسهل عملية التواصل بالنسبة للصم وضعيفي السمع.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن الميزة الجديدة تدعم اللغة الإنكليزية حاليا، وحين إطلاقها بشكل رسمي في مارس المقبل من المفترض أن تكون قادرة على دعم لغات أخرى منها الإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية واليابانية والبرازيلية والهولندية.

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وكان تطبيق Teams قد حصل على عدد من الميزات المهمة العام الفائت أيضا، منها ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء مكالمات الفيديو، وميزة عرض صور جميع المتصلين في مكالمات الفيديو بإطار واحد، فضلا عن إمكانية التحكم بالتطبيق عبر مساعد Siri  الصوتي.

المصدر: 4pda

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