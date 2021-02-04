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استطلاع رأي: "واتس آب" التطبيق الأكثر شعبية لدى الروس

العالم الرقمي و Social media

استطلاع رأي:
Sputnik Natalia Seliverstova
صورة أرشيفية
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درس المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام (فتسي أوم) سبل التواصل التي يفضلها الروس. واتضح أن تطبيق "واتس آب" هو أكثر ميسنجر" شعبية لديهم.

وحسب المركز فإن الروس يفضلون التواصل عن طريق  المحادثات باستخدام الهاتف المحمول ومراسلات أونلاين واللقاءات الشخصية.

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ويستخدم 73% من المشاركين في استطلاع الرأي أثناء المراسلات تطبيق "واتس آب". وشغل المرتبة الثانية الميسنجر التابع لشبكة التواصل الاجتماعي VK (فكونتاكتي) الذي يستخدمه 38% من المشاركين، ثم يأتي ميسنجر Viber الذي يفضله 26% من المشاركين في استطلاع الرأي. أما ميسنجر "تليغرام" فيستخدمه 18% من الروس.

ويفضل 76% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ميسنجر "فكونتاكتي". أما الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما فيفضلون "واتس آب" و"فكونتاكتي". فيما يتعلق بالمسنين الذين تجاوز عمرهم 60 عاما فيفضلون ميسنجر "واتس آب" والميسنجر التابع لشبكة التواصل الاجتماعي "أودنوكلاسنيكي".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن " تيك توك" و"زوم" و""تليغرام" هي أكثر تطبيقات  "أيفون" شعبية لدى الروس عام 2020.

المصدر: لينتا. رو

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