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MediaTek تعلن عن أحدث موديم لها يدعم شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

MediaTek تعلن عن أحدث موديم لها يدعم شبكات 5G
twitter.com/MediaTek
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كشفت شركة MediaTek عن شريحة موديم جديدة طورتها لتمنح الهواتف والأجهزة الذكية قدرات كبيرة في العمل مع شبكات 5G.

ويتميز موديم Helio M80 الجديد تبعا لمطوريه بدعمه لمعيار الموجة الميليمترية mmWave، كما يتميز عن سلفه Helio M70 بسرعات أكبر بكثير لنقل البيانات، إذ تتراوح سرعة تحميل البيانات فيه ما بين 3.76 و7.67 غيغابايت/ثا، أما في Helio M70 فكانت هذه السرعة تتراوح ما بين 2.5 و4.7 غيغابايت/ثا.

كما يتميز الموديم الجديد بأنه يدعم عمل الأجهزة الذكية المجهزة بشريحتي اتصال مع شبكات 5G، فضلا عن أنه يدعم شبكات 5G NSA و SA، بالإضافة لدعمه لتقنية Voice over New Radio.

وحصل هذا الموديم أيضا على تقنيات MediaTek UltraSave التي تضبط وتتحكم بعمله بما يتناسب مع ظروف الشبكة المتصل بها، ما يساهم بتوفير معدلات استهلاك الطاقة في الأجهزة الذكية بنسب ملحوظة.

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وتبعا لمطوري هذا الموديم فإنهم طوروه ليكون موديما مدمجا، أي أنه سيكون في منظومة تقنية واحدة مع معالج البيانات ومعالج الرسوميات في الأجهزة.

المصدر: 3dnews

 

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