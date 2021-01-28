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Intel تعلن عن أحدث معالج رسوميات لها مخصص للحواسب المكتبية

العالم الرقمي و Social media

Intel تعلن عن أحدث معالج رسوميات لها مخصص للحواسب المكتبية
Reuters FW1F/Edwina Gibbs
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كشفت شركة Intel عن أحدث معالج رسوميات طورته لينافس المعالجات التي تصممها Nvidia و AMD للحواسب المكتبية.

ويتميز Iris Xe الجديد من Intel بتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة بيانات الصور والفيديوهات، فضلا عن أنه مجهز بتقنيات لفك تشفير محتوى AV1، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 4 غيغابايت.

وبالرغم من أن هذ المعالج ليس مصمما لعشاق الألعاب الإلكترونية إلا أنه مجهز بمنافذ تمكن الحاسب من العمل مع ثلاث شاشات تدعم تقنيات عرض 4k بوقت واحد، فضلا عن أنه يدعم تقنيات HDR الحديثة.

Intel تعلن عن أحدث معالج رسوميات لها مخصص للحواسب المكتبية
youtube/REC Anything

ويمكن تركيب هذا المعالج في الحواسب المكتبية المجهزة بلوحات чипсете Intel B460 وH410 و B365 ، أو لوحات H310C التي تعمل مع معالجات Core 9 أو معالجات الجيل العاشر من Intel.

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وتبعا لخبراء التقنية فإن هذا النوع من المعالجات يدعم ميزات تتبع الأشعة المتسارع في الأجهزة ما يوفر إمكانيات أفضل في جودة الصورة، ومن المفترض أن يوفر طرحه ظهور جيل جديد من الحواسب المكتبية ذات القدرات المميزة.

المصدر: ixbit

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