تطبيق "تويتر" قد يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على "تويتر" عن استحواذ النشرات الإخبارية Revue، ما قد يؤدي لظهور خدمات جديدة على التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شراء المنصة المذكورة قد يساهم في ظهور ميزات جديدة في تطبيق "تويتر"، ويساعد المؤلفين من مستخدمي التطبيق على كسب الأموال، حيث سيكون بالإمكان إنشاء النشرات الإخبارية وجدولتها وتعميمها عبر تغريدات، أو إرسال الرسائل الترويجية.

Twitter is working on promoting their newsletter tool @revue in the web app following the acquisition announcement pic.twitter.com/WoyuSjzprN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 27, 2021

وستتيح الخدمة الجديدة تبعا للتسريبات إمكانية إرسال الرسائل الترويجية لـ 50 مشتركا في حال كانت مجانية، أما الخدمة المدفوعة فستوفر للمؤلفين وأصحاب الشركات إمكان الإرسال لأربعين ألف مشترك، وستتقاضى Revue عمولة 6% من الممكن أن تنخفض إلى 5%.

إقرأ المزيد

وكانت "تويتر" قد أعلنت منذ 3 سنوات تقريبا أنها تخطط لتقديم خدمات مدفوعة لأصحاب العلامات التجارية عبر تطبيقها ليستطيعوا الترويج لعلاماتهم وشركاتهم، وفي نوفمبر العام الفائت أجرت محادثات مع القائمين على منصة Substack للنشرات الإخبارية بهدف الاستحواذ على المنصة، لكن محاولات الشراء حينها باءت بالفشل.

المصدر: 4pda