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تطبيق "تويتر" قد يحصل على ميزات جديدة

العالم الرقمي و Social media

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أعلن القائمون على "تويتر" عن استحواذ النشرات الإخبارية Revue، ما قد يؤدي لظهور خدمات جديدة على التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شراء المنصة المذكورة قد يساهم في ظهور ميزات جديدة في تطبيق "تويتر"، ويساعد المؤلفين من مستخدمي التطبيق على كسب الأموال، حيث سيكون بالإمكان إنشاء النشرات الإخبارية وجدولتها وتعميمها عبر تغريدات، أو إرسال الرسائل الترويجية.

وستتيح الخدمة الجديدة تبعا للتسريبات إمكانية إرسال الرسائل الترويجية لـ 50 مشتركا في حال كانت مجانية، أما الخدمة المدفوعة فستوفر للمؤلفين وأصحاب الشركات إمكان الإرسال لأربعين ألف مشترك، وستتقاضى Revue عمولة 6% من الممكن أن تنخفض إلى 5%.

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وكانت "تويتر" قد أعلنت منذ 3 سنوات تقريبا أنها تخطط لتقديم خدمات مدفوعة لأصحاب العلامات التجارية عبر تطبيقها ليستطيعوا الترويج لعلاماتهم وشركاتهم، وفي نوفمبر العام الفائت أجرت محادثات مع القائمين على منصة Substack للنشرات الإخبارية بهدف الاستحواذ على المنصة، لكن محاولات الشراء حينها باءت بالفشل.

المصدر: 4pda

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