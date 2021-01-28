"تليغرام" يسهل عملية نقل المراسلات من "واتس آب"

يقوم ميسنجر "تليغرام" بأداء وظيفة نقل مراسلات المستخدم من تطبيقات أخرى، بما في ذلك تطبيق "واتس آب".

ويعتبر التحديث الجديد منذ الآن متاحا لمستخدمي iOS كذلك.

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وجاء في تعليمات استخدام التحديث التي نشرها متجر التطبيقات AppStore:" يمكنك نقل سجل المراسلات من تطبيقات أخرى وعلى سبيل المثال، من WhatsApp أو Line أو KakaoTalk. وسيكون بإمكان مستخدمي "تليغرام" كذلك أن يحذفوا بسهولة مجموعات تم تشكيلها لجميع المشاركين والمحادثات السرية من قائمة الدردشة وسجل المكالمات."

وعلاوة على ذلك فإن مستخدمي "تليغرام" يمكنهم ضبط مستوى الصوت بشكل مستقل في الدردشات الصوتية التابعة لبعض المشاركين. وسيتم تجميع الدردشات الصوتية الأكثر نشاطًا في الجزء العلوي من علامة تبويب الاتصال.

وإضافة إلى ذلك فإن المستخدمين تتاح لهم فرصة ليشتكوا من مجموعات وقنوات تتظاهر أنها مسؤولة أو منظمات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا