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سوني تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد

العالم الرقمي و Social media

سوني تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد
youtube/GABZOR
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عرفت هواتف Xperia Compact في السنوات الماضية بأنها من بين أفضل الهواتف الذكية متوسطة الحجم أداء وموثوقية، لذا قررت سوني هذا العام إحياء هذه الهواتف بتقنيات أكثر تميزا.

وتبعا للتسريبات فإن سوني تخطط العام الجاري لإطلاق نموذج جديد كليا من أجهزة Xperia Compact، سيحمل معه العديد من الميزات التي تجعله منافسا قويا لأحدث الهواتف الذكية ذات الاحجام المتوسطة، بما فيها هواتف iPhone 12 mini الجديدة.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (140/68.9/8.9) ملم، ومحمي بطبقة من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.

وسيجهز هذا الهاتف على الأغلب بشاشة عالية الدقة بمقاس 5.5 بوصة، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات موضوع على الحافة العلوية من الهيكل.

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كما من المتوقع ان يحصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع على حافته الجانبية اليمنى، وعلى كاميرا أساسية ثنائية فيها مستشعر من تطوير سوني بدقة 13 ميغابيكسل.

كما تبين الصور التي سربت لتصميم هذا الهاتف أن منفذ شرائح الاتصال سيكون على الحافة اليسرى للهيكل، أما أزرار التحكم بالصوت فستكون على الجهة المقابلة.

المصدر: ixbit

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