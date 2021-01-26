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بكاميرات ممتازة.. Honor تعلن عن واحد من أفضل الهواتف

العالم الرقمي و Social media

بكاميرات ممتازة.. Honor تعلن عن واحد من أفضل الهواتف
youtube/CREATOR STUDIO
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أعلنت شركة Honor عن أول هاتف ذكي لها تطلقه بعد انفصالها عن العملاقة الصينية هواوي.

ويأتي هاتف Honor V 40 الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وزود الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.72 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ودقتها (1676/1236) بيكسل، وتدعم تقنيات HDR10.

ويعمل الهاتف بمعالج  +Dimensity 1000 الأحدث من ميدياتيك، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية UFS 2.1 بسعة 128 و256 غيغابايت.

كما جهزته Honor ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا، ويمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

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وحصل الهاتف على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل للتصوير العريض، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda

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