سامسونغ تطور شاشات OLED للحواسب متطورة وموفرة للطاقة

أعلنت شركة سامسونغ أنها ستبدأ بإنتاج شاشات OLED متطورة للحواسب قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الشاشات الجديدة التي ستنتجها ستكون أول شاشات OLED للحواسب في العالم ستعمل بتردد 90 هيرتزا، وستوفر أداء ممتازا لصناع المحتوى والمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الحديثة.

وتبعا لسامسونغ فإن الإنتاج التسلسلي للشاشات الجديدة بمقاس 14 بوصة من المفترض أن يبدأ في شهر مارس المقبل، وبعدها يبدأ إنتاج شاشات من هذا النوع بأحجام 15.6 بوصة.

وأكدت سامسونغ أن شاشاتها الجديدة ستوفر جودة ممتازة للصور، وأن تجاربها بينت ان شاشات OLED بتردد 90 هيرتزا تؤمن قدرة على عرض الصور بوضوح لايقل عن وضوح شاشات LCD التي تعمل بتردد 120 هيرتزا، والتي تستخدم مع الحواسب الحديثة حاليا.

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وتبعا للخبراء فإن شاشات OLED الحديثة ستكون أقل سماكة وأخف وزنا من شاشات الحواسب التقليدية، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى إضاءة خلفية، ما سيقلل من معدل استهلاك الطاقة في الحواسب.

ومن المتوقع أن تطلق أولى الحواسب المزودة بشاشات سامسونغ الجديدة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وقد تحصل على هذه الشاشات عدة شركات عالمية منتجة للحواسب.

المصدر: ixbit